الكنيسة تعلن موعد ومكان جنازة القس مكاري يونان.. والبابا ينعاه

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة جنازة القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، غدا، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وتوفي «يونان» اليوم، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 88 عاما، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 عامًا.

مكاري يونان

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن القس مكاري يونان ولد في 1 مارس 1934، وسيم كاهنًا بيد الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في 18 يوليو 1976، ثم انتقل للخدمة بالقاهرة وخدم في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

موعد صلوات تجنيز القس مكاري يونان

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه ستقام صلوات تجنيز القس مكاري يونان، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، الساعة 11 صباح غد الأربعاء، عقب القداس، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس.

البابا تواضروس ينعى القس مكاري يونان

وذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بخالص العزاء إلى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ولمجمع كهنة القطاع في وفاة القس مكاري يونان بعد حياة حافلة بالخدمة، قائلا إنه «يلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والميراث مع جميع المقدسين».

وكان القس مكاري يونان، أحد أشهر كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توفي صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي كان يخضع للعلاج منه في أحد المستشفيات، بعد 3 أيام من وفاة زوجته متأثرة أيضا بإصابتها بالفيروس.