«الرى»: بدء تنفيذ «قناطر ديروط الجديدة» فبراير المقبل

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إرسال خطاب القبول لشركة «داى نيبون» اليابانية للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة خلال فبراير المقبل. وأوضح «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى للوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى فى المحافظات، ضمن المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد.

وأضاف وزير النقل أن «قناطر ديروط الحالية تُعد أقدم منشأ مائى لا يزال يعمل حتى الآن، حيث تم إنشاؤها منذ 150 عاماً فى عام 1872، وكانت تسمى بقناطر التقسيم وهى عبارة عن (٧) قناطر تخدم زمام 1.60 مليون فدان بـ5 محافظات هى «أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة»، ويأتى هذا المشروع استمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة، وفم ترعة الجيزة، وفم ترعة حسن واصف، ومازورة وساقولة ومنشأة الدهب.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن الوزارة بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا على النيل، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ أعمال التحديث خلال 2023.

وأوضحت الوزارة أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لإحلال وإعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل مشروع تدعيم «قناطر زفتى»، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية، وقنطرة عمر بك، كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال بنها، ولتطوير الملاحة النهرية، ينفذ القطاع عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، وتأهيل 3 أهوسة بذات المسافة، إضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.