«البحوث الفلكية» يطلق استبيانا حول الزلزال.. لتحديد أماكن قوته

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استبيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتعرف على ما تعرض له المواطنون جرّاء الزلزال الذي شهدته مصر فجر أمس، الثلاثاء.

وطالب المعهد المواطنين، بضرورة الرد على أسئلة الاستبيان لتحديد الأماكن التي شعر سكانها بقوة الزلزال، ورصد تفاصيل ما حدث معهم وقت حدوث الزلزال، خاصة بعد كثرة استفسار المواطنين عن قوة الهزة الأرضية على صفحة المعهد، بجانب عدم الشعور به في أحياء ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، ما دعا مسؤولو المعهد إلى مناشدة متابعي الصفحة للإجابة على الأسئلة ومن بينها الآتي:

- تحديد المحافظة، والمنطقة التى تسكن بها.

- هل شعرت بالهزة

- أين كنت وقت الزلزال تحديدا «المنزل، السيارة، خارج المنزل».

- إذا كنت فى المنزل، ماذا حدث عند الهزة الارضة.

- كيف شعرت بالهزة «خفيفة، ثقيلة».

- نزع البناء الذى تسكن فيه «طوب لبن، طوب مفرغ، كسر صخور، خرسانة مسلحة».

- عمر المسكن الذى تعيش فيه.

- عدد طوابق العقار

- هل شعرت بالرعب عند حدوث الزلزال.

- ها سقط الأساس أو النجف أو البراويز.

- ماذا حدث للجدران، هل حدثت أي شروخ في الأعمدة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee08NoM9uIzv9n7bGr3kOHWH57ha1wuoFKR89UBESsCfhbCg/viewform?fbclid=IwAR3lZk5x1diywjwsdXxnREE5yGuFZK_scCXZJ65jcjIR6pFcnHqwkO6v4SI

توابع الزالزال أقل قوة

وفى نفس السياق، طمأن المسولون في المعهد، المواطنين مؤكدين أنّ توابع الزالزال الذى حدث أمس ستكون أقل قوة، وأن كل التوابع التي تم رصدها منذ أمس ضعيفة، وغير مؤثرة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن فجر أمس أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، مصدرها منطقة شرق البحر المتوسط، على عمق 60 كم، وخط طول 31.94 شرقا، وعرض 35.15 شمالا، وكانت على بعد 415 كم من محافظة دمياط.