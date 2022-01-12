رئيس المعاهد التعليمية: لا خسائر في الأرواح بحريق معهد الكبد

كشف الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الحريق الذي نشب بالمعهد القومي للكبد بالقصر العيني، كان في أحد مخازن المعهد التي تحتوي على مستلزمات طبية؛ وبعض الأدوات التي تستخدم في علاج بعض الحالات التي تأتي إلى المعهد، ولم يتم التصول بعد لأسباب الحريق، حيث تم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية فور نشوبه.

لا خسائر في الأرواح

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن الحريق لم يؤثر على استقبال الحالات التي تتردد على معهد الكبد يوميا من أجل الكشف أو تلقي العلاج أو إجراء بعض الفحوصات اللازمة، موضحا أنه لا توجد أي خسائر على مستوى الأشخاص سواء إصابات أو وفيات.

تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق

وتابع رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة من قبل النيابة للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة كل التفاصيل التي أدت لتسبب الحريق الذي نشب منذ دقائق بالمعهد القومي للكبد، لافتا أنه تم التأكد تماما من إخماد الحريق حتى لا تكون هناك آثار جانبية تحدث في حالة عدم السيطرة.