«الوزراء» يسقط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص لحصولهم على «أجنبية» دون إذن

أصدر مجلس الوزراء، قرارات حملت أرقام من 1 لـ9 لسنة 2022، بإسقاط الجنسية المصرية عن 9 مواطنين لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

قائمة الأسماء التي سقطت عنها الجنسية

وشملت الأسماء: إسلام طارق مرسيد إبراهيم، من مواليد إسرائيل بتاريخ 1997/4/1، ونبيل حسن وعبدالمطلب غنيم من مواليد القاهرة بتاريخ 1995/5/31، ومحمد علي محمد على الجنایني، من مواليد القاهرة بتاريخ 30\7\2000، أماني أسامة الإرشاد السيد علي من مواليد القاهرة بتاريخ 23\9\1988، وأحلام أسامة إرشاد السيد علي، من مواليد القاهرة بتاريخ 1991/4/27.

كما شملت القائمة: محمد أسامة إرشاد السيد علي، من مواليد القاهرة بتاريخ 1995/10/، ونحمده محمد عواد دياب، من مواليد القاهرة بتاریخ 20\9\1990، وسمير السيد سمير صالح، من مواليد إسرائيل بتاريخ 4\11\2000، وزهرة طارق سيد إسماعيل إبراهيم - من مواليد إسرائيل بتاريخ 1998/11/4.

الجريدة الرسمية

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنا.