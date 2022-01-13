من هو الفنان الراحل وحيد السنباطي؟.. جمع بين الصحافة والفن

تصدر قوائم البحث عبر «جوجل»، الفنان وحيد السنباطي، بعد رحليه عن عالمنا أمس بصورة مفاجئة، وتأثر لغيابه عدد من نجوم الفن والصحافة، خاصة أنه يجمع بين المجاليين.

وسيتم تشييع جثمان الفنان الراحل وحيد السنباطي، اليوم، بعد دقائق من صلاة الظهر، عقب أداء صلاة الجنازة، إذ تجمع أقاربه وأصدقائه بمسجد الفتح في منطقة حدائق المعادي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان وحيد السنباطي، وهي كالتالي:

من هو وحيد السنباطي؟

- بدأ الفنان وحيد السنباطي حياته المهنية، بالعمل كصحفي، وذلك في قسم الإذاعة والتليفزيون بجريدة الأخبار.

- جمع بين الصحافة والفن، بدخوله عالم التمثيل.

- لم يترك مهنته الصحفية، إذ تدرج في مؤسسته حتى أصبح مديرًا لتحرير جريدة الأخبار.

أعمال وحيد السنباطي في مجال الفن

- قدم وحيد السنباطي مايقرب من 50 عمل فني على مدار مشواره، عمل خلالهم مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي

- شارك كبار النجوم، منهم الفنان نور الشريف في مسلسل «الدالي»، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا.

- من أهم أعمال السنباطي على مدار مشواره الفني، «القاصرات، برة الدنيا، سلطان الغرام، العصيان، خطوط حمراء، خالي من الكوليسترول، سلسال الدم»، وغيرهم من الأعمال الفنية.

مشوار السنباطي في السينما

- قدم على مدار مشواره الفني 4 أفلام فقط، هي «خالي من الكوليسترول، دنيا، صياد اليمام، الهاربتان».

- تميز بتقديمه لأدوار الشر، إذ تحدث مسبقا في أحد حواراته التلفزيونية، عن السبب وراء ذلك، «بحب عادل أدهم وفريد شوقي وتوفيق الدقن وزكي رستم ومحمود المليجي، وكانوا بيجذبوني وأنا صغير».

- كان أخر أعماله، هو مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» مع الفنانة عبلة كامل، والذي تم عرضه عام 2018.

- كان يجهز قبل رحيله لأكثر من عمل فني خلال العام الحالي.