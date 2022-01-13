وكيل «النواب»: مصر جاهزة لمؤتمر المناخ بعد نجاح منتدى الشباب

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذى يختتم أعماله اليوم كان ناجحاً وحقق مكاسب متعددة لمصر، كما حقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى وشباب العالم كله.

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ

وقال «سعد الدين» إنه يأتى فى مقدمة النجاحات التى حققها هذا المنتدى العالمى الكبير النجاحات التى حققتها مصر فى الاستعدادات المسبقة لعقد المنتدى وطوال جلساته خاصة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معتبراً أن هذا المنتدى بمثابة ضربة البداية لعودة جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والاقليمية من جديد رغم وجود فيروس كورونا من خلال التطبيق الدقيق للتجربة المصرية فى عقد هذا المنتدى غير المسبوق عالمياً منذ ظهور جائحة كورونا .

وأردف المستشار أحمد سعد الدين أن من المكاسب المهمة التى حققها المؤتمر رؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، معتبراً أن جلسة المنتدى حول هذا الملف بمثابة خارطة طريق للاستعدادات المصرية المكثفة لانعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

ملف حقوق الانسان

وأضاف وكيل أول مجلس النواب أنه من ضمن هذه المكاسب نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسى فى توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم فى كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وضرورة ألا تكون نظرة المجتمع الدولى لهذا الملف ضيقة بل يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم بأن يتم تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة من خلال اقرار حقوق الانسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه فى السكن الكريم وغيرها من الحقوق الاخرى.

وأشار «سعد الدين» إلى أن المنتدى حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة لمصر من خلال الترويج الكبير للاوضاع السياسية وما تشهده مصر من حالة رائعة فى الاستقرار الأمنى، إضافة الى الترويج لمصر اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً خاصة بعد الاهتمام العالمى الكبير من مختلف وكالات الانباء ووسائل الاعلام العالمية من نقل كل مايدور من مناقشات داخل منتدى الشباب لعالمى بشرم الشيخ فى صدر نشراتها وتقاريرها عن المنتدى .

ووجه المستشار أحمد سعد الدين تحية قلبية لجميع القائمين على ادارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مؤكداً أنهم يستحقون كل التحية والاحترام بعد انبهار العالم وإشادة جميع المشاركين فيه بالأداء رفيع المستوى وغير المسبوق فى تنظيم المنتدى ونجاحه الكبير الذى حققه محلياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.