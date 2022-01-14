وفاة شخص وإصابة 5 آخرين لتناولهم وجبة تونة بأسيوط

توفى شخص بينما أصيب 5 أشخاص آخرين، جميعهم من محافظات الدقهلية وسوهاج والجيزة بتسمم غذائي، وذلك إثر تناولهم وجبة غذائية «تونة» أثناء تواجدهم بأحد الشقق السكنية بعمارة فزاع بالوليدية بحي شرق أسيوط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفىي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بإصابة 6 أشخاص بقيء وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمما غذائيا، بينهم شخص حالته خطيرة ببرج فزاع بمنطقة الوليدية دائرة القسم

انتقال قوات الشرطة وأسماء الضحايا

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من «أحمد محمود معروف، 20 سنة، المنصورة توفى أثناء النقل - صبري محمود عبدالقادر، 19 سنة، مقيم بالمنصورة - أحمد همام أبوضيف، 19 سنة، مقيم بسوهاج - محمد طارق محمد، 19 سنة، مقيم بالمنصورة - يوسف محمد عبيد 20 سنة، مقيم بالجيزة - مصطفى إبراهيم عبدالرحمن، 20 سنة مقيم بالجيزة».

كانوا جميعا يعانون من إعياء شديد وقيء وتعب شديدين، أحدهم حالته خطيرة وتوفى أثناء نقله للمستشفى، وجرى نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

تناولوا وجبة تونة

وبسؤال المصابين عن سبب إصابتهم كرروا أنها جاءت فور تناولهم وجبة غذائية «تونة».

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام، وجارٍ ملاحظة حالة المصابين، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.