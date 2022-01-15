برلمانية تطالب بتسهيل إجراءات كفالة الأيتام وتطوير نظام الأسر البديلة

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

بناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية

وقالت النائبة فاطمة سليم في طلب الإحاطة، ان نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يتعلق ببناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، ويصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء شخصيات سوية اجتماعيا ونفسيا.

وأضافت سليم، في بيان لها اليوم أنه توجد شكاوى من جانب البعض بشأن تعدد الإجراءات اللازمة لكفالة إحدى الأسر لطفل يتيم من دور الأيتام، وكذلك بشأن عدم استمرار بعض الأسر الكافلة لطفل يتيم، في كفالته وإرجاعه مرة أخرى لدار الأيتام، والأمر يتطلب الوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك النظام المتبع بإدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية تسهيلها وتشجيع الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الايتام.

أهمية الأسر البديلة في المجتمع

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أهمية تلك الأسر البديلة في المجتمع، تتطلب تكاتف الجميع بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المجتمع على تفعيل النظام بشكل واسع في محاولة للحد من دور الأيتام والاعتماد بشكل اساسي على نظام الأسر البديلة. وطالبت بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في اللجنة المختصة، بحضور الوزير المختص والمسئولين المختصين.

وتتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كثير من الإجراءات لإصلاح منظومة الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزيرة التضامن الاجتماعى بصفة خاصة تنفيذ جولات مفاجئة على جميع دور الرعاية الاجتماعية سواء الخاصة بالاطفال اليتامى والمسنين وغيرها للتأكد التام من عدم وجود مخالفات أوستغلال غير قانونى، مؤكداً ضرورة التصدى بكل حسم وقوة على التجاوزات التى تتم داخل أى دور للرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.