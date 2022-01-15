لجنة مكافحة كورونا: عرض علينا تسجيل «سوفالدي» ضمن البرتوكول ورفضنا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، على أنه تم عرض عقار «السوفالدي» على اللجنة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم رفض هذا العقار، نظرا لأن هذا العقار ليس له فاعلية للتقليل من مضاعفات كورونا التي تنتج عند الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن السوفالدي من الأدوية التي تستخدم لعلاج المصابين بفيروس سي، وليس المصابين بفيروس كورونا.

حسني: تم رفض عقار سوفالدي لعلاج المصابين

وأضاف حسام حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقار سوفالدي لا يستخدم في علاج المصابين الذين يخضعون لبروتوكول علاج كورونا الذي يتم وضعه في مصر للمصابين بـ«كوفيد-19»، موضحا أنه لا يؤدي إلى نتائج إيجابية تساعد على سرعة الشفاء، وتم توصية جميع المستشفيات بالالتزام بالبروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة.

الأطباء يستخدمون المصابين لساحة تجارب أدوية خارج البروتوكول

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأطباء الذين يكتبون أدوية خارج بروتوكول علاج وزارة الصحة يتحملون نتائج هذه الأدوية على المرضى، لأن المصاب بفيروس كورونا ليس ساحة لتجارب الأدوية المختلفة، وليست كل الأدوية تكون ذات آثار إيجابية، مشددا على أهمية الالتزام بكل البروتوكولات الصحية التي يتم وضعها وتسجيلها لعلاج المصابين والالتزام أيضا بالتحديثات الخاصة بالبروتوكولات، نظرا للتطور الفيروس.

أدوية سوفالدي لا تستخدم لعلاج المصابين بـ«كوفيد-19»

واختتم حديثه قائلا، أن علاج سوفالدي لا يستخدم لعلاج أي حالات مصابة بفيروس كورونا وله أمراض معينة يستخدم لها، ولا يمكن أن يستخدم في علاج المصابين لأن نتائجه الإيجابية منعدمة ولا تقلل من الإصابة أو تزيد من فرص الشفاء بفيروس كورونا.

تحديث بروتوكل لعلاج كورونا قريبا

وجدير بالذكر، أنه من المقرر تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة عقب الحصول على أقراص «باكسوفيد وأقراص ميرك» لعلاج المصابين بالحالات المصابة بفيروس كورونا، ومن المقر وصول أول شحنة من الأقراص نهاية يناير الحالي.