جون سينا يستعد لتصوير «Freelance» مع أليسون بري الشهر الجاري

تلعب الممثلة الأمريكي أليسون بري، دور البطولة أمام جون سينا، في فيلم الأكشن الكوميدي «Freelance»، وهو من تأليف جاكوب لينتز، وإخراج بيير موريل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في وقت لاحق خلال الشهر الجاري في كولومبيا، ولم يتم الكشف عن فريق عمل الفيلم بشكل كامل حتى الآن.

تفاصيل قصة فيلم «Freelance»

وتدور أحداث فيلم «Freelance» حول عامل سابق في القوات الخاصة، يتولى في محاولة يائسة الهروب من حياته المليئة بالضجر، وظيفة توفر الأمن لصحفية تأمل في إنقاذ حياتها المهنية من خلال مقابلة ديكتاتور في أمريكا الجنوبية، وتسير الأمور بشكل جيد حتى يندلع انقلاب عسكري في منتصف المقابلة، ويهرب الثنائي مع الديكتاتور إلى الغابة، حيث يتعين عليهم النجاة من الجيش الذي يطاردهم، والحيوانات تطاردهم ويطاردون بعضهم البعض، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

«Peacemaker» أحدث أعمال جون سينا

وعلى الجانب الآخر، يشارك جون سينا في مسلسل تليفزيوني بعنوان «Peacemaker» الذي بدأ عرضه على منصة «HBO Max»، في 13 يناير الجاري، وهو مكون من 8 حلقات ومن المقرر أن يتم إصدار بقية حلقات المسلسل أسبوعياً حتى 17 فبراير.

يتناول المسلسل شخصية «صانع السلام» التي ظهرت في القصص المصورة الخاصة بـ «دي سي كوميكس»، وتدور أحداث المسلسل ما بعد أحداث فيلم «Suicide Squad» التي ظهرت بها الشخصية، حيث يستكشف المسلسل قصة «صانع السلام» الذي يؤمن بتحقيق السلام بأي ثمن، وهو من كتابة وإخراج جيمس جان، ويشارك في بطولته ستيف إيجي، دانيال بروكس وروبرت باتريك.