الشيوخ يعلن تشكيل «لجنة القيم».. «عسر» رئيسا وتسمية 14 عضوا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم، عقب اجتماع اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم.

وضم تشكيل اللجنة «عبد الله عسر»، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية»، رئيسا للجنة القيم، كما تضمن التشكيل أعضاء اللجنة وهم «محمد فهمي صالح، هارون أيو سحلي، سهير عبد السلام، أشرف شعبان، أحمد خشانة، خالد أبو الوفا، وليد هويدي، محمد السعيد، خالد قنديل، فرج زاهر، محمد الرشيدي، محمد عزمي، محمد عبد الله، خالد محمد غيث».