دهانات GLC تستهدف السوق المحلية والاستثمار في الإبداع والابتكار لجعل مصر عاصمة الألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط

قال محمد أمين الحوت ، المدير التنفيذي لشركة دهانات GLC ، إن مصر قدمت دليلًا عمليا في هزيمة الصِّعاب وتحويل الأزمات والتحديات لفرص اقتصادية ومشروعات تنموية في مختلف المجالات، في الصناعة والتشييد والبناء والعمارة والعلوم والفنون والثقافة وغيرها.

واضاف الحوت ذلك خلال إطلاق مشروع اتجاهات الألوان جي ال سي كلر بياتزا 2022 أن اطلاق مشروع اتجاهات الألوان في مصر للعام الثاني، يأتي تأكيدا لدعمنا لأفكار المعماريين المتطورة ومساندة مشروعات الشباب في الابتكار والإبداع ولكل فكر بناء يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، كما يمثل دعوة لكل الشركات بالاهتمام بتدريب موظفيها على أفكار غير التقليدية وحلول خارج الصندوق لنصل معا بالصناعة والاقتصاد المصري إلى الريادة العالمية.

وقال : مصر بلد الفرص والريادة والتاريخ، من هنا بدأ حلمنا وطموحنا، ودورنا ومسئوليتنا تجاه كل ما يقدم اضافة لمصر كجزء أصيل لرد الجميل لهذا البلد العظيم، حيث تم الاحتفال بواحدة من أهم المشروعات والاهداف الاستراتيجية لشركة دهانات GLC الذي أطلقناه العام الماضي في مصر وتم تطويره هذا العام بطريقة جديدة ومبتكرة في العالم بعرض الألوان من خلال التعاون مع اشهر المهندسين المعماريين ليصبح ( كلر بياتزا 2022 )

وأوضح، أن مشروع اتجاهات الألوان خطوة مهمة في أن تصبح مصر عاصمة لموضة الألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن دهانات GLC تدعم هذا المشروع والتعاون مع المهندسين المعماريين لإظهار دور اللون في تطوير المشهد المعماري والحضاري لمصر بالاعتماد على التعاون مع اشهر المصممين والتكامل بين أعمالهم واختيارهم بناًء على تاريخهم وأعمالهم وإنجازاتهم، مشيراً أن مشروع اتجاهات الألوان لعام 2022، نتاج أفكار وعصف ذهني مع شركاء النجاح لتطوير الألوان، والتي تحدينا فيها أنفسنا لأكثر من 6 شهور بالعمل والاجتماعات التحضرية لنقدم هذه البصمة الجديدة بعرض اللون بطريقة مختلفة ومبتكرة .

وأشار أن شركة GLC تعمل في مصر منذ 25 عاما في مجال صناعة الدهانات الإنشائية، وتقدر استثماراتها الحالية في مصر 1.5 مليار جنيه حيث تمتلك 5 مصانع لإنتاج الدهانات الإنشائية وتصنيع العبوات، كما تستهدف خطة للتوسع في الإنتاج بجانب الاستثمار في الابتكار والإبداع في عالم موضة واتجاهات الألوان للدهانات الإنشائية في إطار خطتها لتحويل مصر إلى عاصمة للألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأكد الحوت، أن GLC تسعي لضخ استثمارات لتوسعات جديدة في مدينة العبور، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع قنا من العمل بطاقة 50% العام الماضي إلى 100% خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز البيع بنسبة 15% حيث تقدر 400 مركز بيع علي مستوي الجمهورية مع التركيز على السوق المصري في خطتها التسويقية لعام 2022، مشيراً إلى مشاركة نحو 24 لونا بالشراكة بين شركة دهانات GLC و5 من أكبر وأشهر المصممين والمهندسين المعماريين في مصر، وهم، المهندس المعماري العالمي كريم مختجيان، والمهندسة ابتسام فريد، والمهندس رائف فهمي، والمهندسة ايمان حسين والمهندس عمرو حلمي وتحت تنفيذ و اشراف المهندس هشام مهدى .

هذا وأوضح المصممين المعماريين المشاركين في المشروع أنهم استلهموا تصاميمهم من الطرازات المعمارية المختلفة لوصف القاهرة ، واعادوا ترجمتها بأسلوبهم الخاص، وذلك من خلال العمل على المحور الاساسي وهو التعاون المشترك والذي على اساسه بنيت القاهرة وعاشت ولا تزال تعيش على هذا المبدأ؛ حيث إن وسط القاهرة تحوي مزيجاً من عدة طرازات معمارية التي تجسد تواصل الأجيال من مختلف الطرازات التقليدية والمعمارية الحديثة.

وفى ختام جي ال سي كلر بياتزا 2022، كرم أنور الحوت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة دهانات GLC ، نخبة المهندسين والمصممين المعماريين، المشاركين في الحدث، كما تم عرض نماذج مجسمة من مشروعات المصممين والمهندسين المعماريين.