حملة أبو فلة لجمع 11 مليون دولار تبرعات.. ليست الأولى

لم يكن نجاح اليوتيوبر الكويتي أبو فلة في جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها مطلع يناير الجاري، لمساعدة 100 ألف عائلة على مواجهة الشتاء بعنوان «لنجعل شتائهم أدفأ»، هو التحدي الأول له، فقد أطلق أبوفلة، أكثر من حملة لجمع التبرعات لأعمال خيرية من قبل.

في نهاية أكتوبر الماضي، أطلق أبو فله حملة أخرى، مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجمع مليون دولار لفائدة التبرعات الخيرية عبر 28 ساعة من البث المتواصل، وهو مبلغ قيل وقتها إنه سيقي أكثر من 17 ألف لاجئ ونازح من برد الشتاء القارس.

من هو اليوتيوبر الكويتي أبو فلة؟

اليوتيوبر الكويتي أبو فلة اسمه الحقيقي: حسن سليمان، طالب جامعي في العشرينيات من عمره، نجح في استقطاب ملايين الشباب حول العالم، إذ يتابعه أكثر من 5 ملايين شخص عبر اإنستجرام، بينما تخطى عدد مشاهدات قناته على يوتيوب، حاجز 2.5 مليار مشاهدة، حسبما ذكر تقرير لبي بي سي.

وتتخصص قناة أبو فلة التي أنشأها عام 2016 على يوتيوب، في نشر فيديوهات حول ألعاب الفيديو ومقاطع ترفيهية مثل المقالب والتحديات.

لكن بمناسبة تخطي عدد المشتركين في قناته على يوتيوب حاجز 20 مليون متابع، قرر أبو فلة إطلاق حملة تبرعات مستفيدا من شهرته الواسعة تلك، وهي الحملة التي شاهد البث المباشر لها ملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم، وقٌدر عدد المتبرعين بأكثر من 30 ألف شخص.

إشادات واسعة من فنانين بحملات أبو فلة الخيرية

لاقت هذه الحملة آنذاك إشادة واسعة من قبل فنانين وإعلاميين وصناع المحتوى في العالم العربي، من بينهم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي. وتثمينا لجهود أبو فلة، رسم أطفال سوريون صورة اليوتيوبر الكويتي على جدران خيامهم القماشية المنتشرة في مدينة إدلب.

وأشادت مفوضية شئون اللاجئين، في بيان لها، بجهود أبو فلة في «التوعية بأهمية الدور المجتمعي وسعيه لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة».

وأشارت المفوضية آنذاك، إلى أن المبادرة تأتي في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حملة لأبو فلة لإجراء عمليات جراحية لألف مصاب بماء العين

ولم تكن تلك الحملة أيضا هي الأولى لـ أبو فلة لجمع التبرعات، إذ سبق أن دشن حملة للتكفل بعدد من الأيتام وبناء 57 بيتا للاجئين، إضافة لإجراء عمليات جراحية لألف مصاب بماء العين.

وسلطت تلك الحملات الضوء على مدى التأثير الذي يتمتع به مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم أبو فله. ورغم الإشادة الواسعة بمبادرة أبو فلة، انتقد البعض تصوير الحملات الهادفة لمساعدة اللاجئين محذرين من استغلال القضايا الإنسانية في الدعاية، غير أن تلك الانتقادات قوبلت بردة فعل غاضبة من ناشطين باعتبارها عمل خيري لا يمكن التشكيك فيه.