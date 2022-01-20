طبيب المنتخب السابق: أشرف قاسم مرضه مناعي ولا علاقة له بالرياضة

بعد أن كشف اللاعب أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، خلال برنامج «كورة كل يوم» عبر قناة «الحياة» عن تطورات حالته الصحية، من حيث إصابته بمرض مزمن بالأعصاب وأن حالته تتشابه مع حالة اللاعب مؤمن زكريا، انتشرت التساؤلات عما إذا كان الرياضيون معرضين للإصابة بأمراض الأعصاب أكثر من غيرهم.

ما هو مرض مؤمن زكريا وأشرف قاسم؟

كان لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا أعلن إصابته بمرض التصلب الضموري في العضلات منذ عدة سنوات، والمرض - بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي المتخصص -الذي يعرف باللغة الإنجليزية بـ ASL، هو مرض يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يسبب فقدان السيطرة على العضلات عند المصاب به، أما أشرف قاسم أشار إلى إصابته بالتهاب مزمن فى الأعصاب الطرفية وهو ما يمنعه من التحكم في الأطراف، بالإضافة إلى خشونة من الدرجة الرابعة أفقدته كل أربطة الركبة مما جعل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك يعلن تكفله بعلاج «قاسم» بشكل كامل.

لا توجد علاقة بين ممارسة الرياضة والإصابة بأمراض الأعصاب

من جانبه أشار دكتور «طارق سليمان» استشاري العظام والمفاصل وإصابات الملاعب وطبيب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى عدم وجود علاقة بين لعب الرياضة والإصابة بأمراض الأعصاب، نافيا فكرة أن الرياضين معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الأعصاب، وقال: «في البداية مرض أشرف قاسم ومن قبله اللاعب مؤمن زكريا تنتمى إلى فصيلة الامراض النادرة، ليس لها علاقة بممارسة الرياضة من قريب أو بعيد».

وأشار «سليمان» إلى أن الأمراض الأكثر انتشارا هي التي لها علاقة بالركبة أو الكاحل موضحا: «الرياضيون خاصةً لاعبو كرة القدم خلال اللعب يبذلون جهدا هائلا، وأكثر الأعضاء التي تتحمل هذا الجهد عضلاتهم وأعصابهم ومفاصلهم وهى الأعضاء التي قد يظهر بها أمراض، والتهاب الأعصاب ليس لها علاقة بهذا الجهد إطلاقا، فأمراض الأعصاب تصيب الرياضي وغير الرياضي، ولكنها تزيد بالطبع إذا كان لدى الشخص تاريخ مرضي، وأحيانا تظهر على الشخص بلا سبب».

طارق سليمان: الخشونة تزيد إذا كان اللاعب لديه تاريخا مرضيا مع المناعة أو السكر

وحول حالة اللاعب «أشرف قاسم» قال الدكتور طارق سليمان إن اللاعب يعاني من خشونة في الركبة منذ فترة طويلة، وهذه الخشونة تزيد إذا كان اللاعب لديه تاريخا مرضيا مثل أمراض المناعة أو السكر، وهي تسبب مشكلات في «المفاصل» سواء كان مفصل «الركبة أو الكاحل أو الفخذ»: «مرض اللاعب أشرف قاسم هو التهاب الأعصاب الطرفية المناعي، ولا يجب الربط بينه وبين ممارسة الرياضة، وأمراض الركبة من الخشونة أو غيرها شيء وارد الحدوث خلال اللعب لأى لاعب فلا توجد علاقة بينهما».