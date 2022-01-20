وزير المالية: توفير السلع له دلالة قوية على النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إصرار القيادة السياسية على استكمال المشروعات القومية كان أمرًا ضروريًا، من أجل تقليل نسب البطالة في مصر، إذ أن النمو الاقتصادي يعني تنفيذ مشروعات ضخمة بكل المجالات، من أجل توفير فرص عمل، كما أن توفير السلع له دلالة قوية على النمو الاقتصادي «لو مكناش قادرين نكون قد التحدي اللي حوالينا فمحدش بيرحم حد، وده مستقبل أمة وبلد ولازم نكمل».

وأضاف «معيط»، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه وبالنسبة للقروض فقد وصل حجم الدين للناتج المحلي في 30 يونيو 2017 لـ108%، وجرى العمل على إنقاص ذلك حتى وصل لـ87%، إلا أن جائحة فيروس كورونا ساهمت في زيادته مرة أخرى.

توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يقلل من استيراد غاز البوتاجاز

وتابع: «كنا من أفضل دول العالم، وكله أثناء جائحة كورونا وصل لتحت الصفر، وإحنا معدلات النمو كانت 3.3%، ولكن المؤشرات دي لا تناسبنا ولازم نعمل تنمية وتشغيل وتحسين لمستوى معيشة المواطن».

وأضاف أن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، يقلل من استيراد غاز البوتاجاز، ومن وقوف المواطنين أمام مخازن الأنابيب، بالإضاف إلى أنه يخلق فرص عمل جديدة، متابعا:«لما جت كورونا موقفناش مشاريعنا وكملنا في تمويلها، ولو كنا وقفنا المشاريع كنا زودنا المشكلات، وكان القرار الاستراتيجي تكملة المشاريع علشان الناس متقعدش في البيوت».

وأوضح أن التمويل بالاقتراض جاء من أجل مشاريع ذات بعد تنموي، كما أن الاقتراض، مستطردا: «إحنا عندنا فقر مالي ومشكلة مياه، وياترى المصريين هيصبروا وميشربوش مياه، واتعاملنا مع الأزمة ولحقنا وبطنا الترع للحفاظ على المياه وتحول الري بالتنقيط إلى الري بالغمر ومعالجات ثلاثية للمياه علشان نحافظ على كل قطرة مياه الشعب، لأن المياه بالنسبة لمصر قضية حياة أو موت».

الاقتراض كان ضروريا من أجل منع تفاقم المشكلات

وأكد أن الاقتراض كان ضروريا من أجل منع تفاقم المشكلات التي خلقت نتيجة جائحة كورونا، إذ أنه لا يوجد مشكلة في السيولة المالية على الإطلاق بالدولة، «أنا كوزير مالية بقترض من السوق مش بلاقي اي مشكلة بواجهها من ناحية السيولة على الإطلاق، وكل ما كانت معدلات النمو أكتر كل ما كانت المشاريع أكتر، وطول ما السلع في الأسواق موجودة يبقي النمو شغال وكذا فرص العمل، ومصر بتنمو سنويا بواقع 2.5 مليون طفل بيتولد، وعندنا وفيات بنسبة نصف مليون سنويا، يعني صافي الزيادة سنويا 2 مليون».