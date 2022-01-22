المركزي يدعم برنامجا لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر: مدته 3 سنوات

ينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزي المصري برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الإقتصاد الرسمي.

مدير عام الاتحاد: البرنامج يستهدف ترقية 41 جمعية على مدار 3 سنوات

من جهته، قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنَّ البرنامج الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج)، والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكّينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.

وأشاد مدير عام الإتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، إذ يأتي هذا البرنامج في اطار الجهود المستمرة التي بذلها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانٍا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.

كما نوَّه إلى أنَّ البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنَّ دعم البنك المركزي انعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021، مقارنة بـ6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016، وفقا لبيانات الاتحاد المصري.

ونوه إلى تمويل البنك المركزي الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و (ج) وتم تدريب نحو 1128 متدربًا في 11 محافظة مختلفة.

ونوه بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها ، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات ، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.

مدير مشروع الترقية: نستهدف إنشاء وحدة بالاتحاد لبناء قدرات العاملين

من جهته، قال جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنَّ المستهدف هو إنشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على أكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع.

ولفت إلى أنَّ البرنامج الحالي يستهدف الارتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين 8 لـ10 دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

وأضاف أنَّ البرنامج يجرى تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الإتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل، فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إداريا وماليا والتوعية بإستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الإقراض والسداد، لافتا إلى أنَّه سير توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للاستعلام الإئتماني- الأي سكور- لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل واعداد التقارير المالية والرقابية.

وأوضح خليفة، أن المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل لكل النواحي الأساسية التي تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان التزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبي، وذلك تمهيدًا لتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.

ويبلغ إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها (أ) ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية على 50 مليون جنيها، والثانية (ب) يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة (ج) وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.