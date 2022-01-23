«مجلس الشهداء» عن 25 يناير: يوم يعكس رغبة المصريين في الحياة الكريمة

اعتبر اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، ذكرى «ثورة 25 يناير» و«عيد الشرطة»، التي يتم الاحتفال بها في 25 يناير من كل عام، تعبير عن إرادة المصريين للعيش بأمن وأمان تحت مظلة مؤسسات الدولة الوطنية.

وتحتفل مصر في يوم 25 يناير هذا العام، بالذكرى الـ11 لثورة 25 يناير، والعيد الـ70 للشرطة المصرية.

ويسجل الدستور المصري، بحسب الديباجة الأساسية له انتصار جيش مصر الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة «25 يناير – 30 يونيو»، بحسب نص الدستور، والتي دعت للعيش بحرية وكرامة، واستعادة الإرادة الحرة لمصر، بحسب الدستور.

عيد الشرطة: ذكرى الصمود في مواجهة الاحتلال الانجليزي

ويُسجل التاريخ المصري بأحرف من نور، بطولة رجال الشرطة المصرية فيما يُعرف باسم «موقعة الإسماعيلية»، التي صمد فيها رجال الشرطة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، ليرفضوا ترك سلاحهم، ويخوضون معركة وطنية ضد الإنجليز راح ضحيتها 50 قتيلا، و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية، ليدافعوا عن مبنى محافظة الإسماعيلية رافضين إخلائه للاحتلال، وهو اليوم الذي اتخذ عيدا للشرطة تخليدا لهذا الموقف الوطني.

وتزامنا مع احتفالات مصر بـ«25 يناير»، أرسل أمين المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، 5 برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والعيد الـ70 للشرطة المصرية.

أرسل اللواء أشرف الخطيب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها، إنّ 25 يناير بمناسبتيها، تعبيرا عن أصالة شعب مصر، ورجال الشرطة؛ إذ عبرتا بحق عن المعدن والأصالة.

اللواء أشرف الخطيب: الشرطة والشعب دافعا عن الأرض والعرض والكرامة

وشدَّد أمين المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، على أنّ رجال الشرطة المصرية في 1952، والشعب المصري في 25 يناير دافعوا عن الأرض، والعرض، والكرامة.

وأوضح «الخطيب»، أنّ تلك المناسبتين، أكدتا رغبة وإرادة المصريين في الحياة الكريمة، والعيش تحت مظلة مؤسسات الدولة الوطنية بأمن وأمان.

وحسب بيان صادر عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم؛ فإنّ الخطيب أرسل برقيات تهنئة أيضا بمناسبة المناسبتين الوطنيتين، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.