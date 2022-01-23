ضباط الشرطة يعاهدون الرئيس السيسي على حماية الوطن والشعب

عاهد مجموعة من ضباط وضابطات الشرطة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكونوا على قدر التحدي، وأن يصونوا بلادهم من كل شر، وأن تظل مصر بأعينهم، ويظلوا عيون الوطن، وأن يفدوا الوطن ويحافظوا على شعبه، وأن يصونوا القسم.

وشهد الرئيس السيسي، عرض أغنية «أنا مستعد»، وجرى استعراض قوة رجال الشرطة من خلالها.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.