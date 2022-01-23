دفاع المتهم الأول في «رشوة الصحة» يقدم مستند يفيد بتعذر حضور موكله للجلسة

قدم دفاع المتهم الأول «مخلي سبيله»، مستند لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، يفيد بإصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، أحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قضية رشوة وزارة الصحة للمحاكمة الجنائية، إذ وجّهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بتقاضي رشوة، وأوضحت أنّ المتهم الأول في القضية، اتفق على الحصول على 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين في القضية، وحصل على الدفعة الأولى منها وقدرها 600 ألف جنيه، وذلك في مقابل استغلال نفوذه والحصول على قرارات ومزايا من مسؤولين في وزارة الصحة والسكان.

واستمعت النيابة العامة لأقوال 13 شاهدًا في القضية، بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلب المتهمين لها، واللذان سايرا المرتشي حتى القبض عليه بإذن من النيابة العامة.

فحص هواتف المتهمين

وأقرّ المتهمان اللذان توسطا في الرشوة بجريمتهما، وجرى فحص هواتفهما المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، كما اطلعت النيابة العامة على تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى؛ الصحيح والمزورة منها، فضلا عن الاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة الرشوة، وما تأكد من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءات ومحادثات أذنت بتسجيلها للمتهمين.