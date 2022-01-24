«الضرائب» تحذر: آخر موعد لسداد ضريبة المرتبات الاثنين المقبل

حددت مصلحة الضرائب المصرية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 يناير الحالي، موعداً أخيرا لسداد المؤسسات وأصحاب الأعمال، الحصيلة المستحقة عن ضريبة المرتبات للعاملين لديها.

مواعيد تحصيل ضريبة المرتبات

وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإقرارات الخاصة بتوريد ضريبة المرتبات تقدم 4 مرات على مدار العام الواحد، موضحة أن الموعد الأول هو نهاية شهر يناير من كل عام بينما الموعد الثاني نهاية شهر أبريل من كل عام في حين الموعد الثالث في نهاية شهر يوليو من كل عام بينما المرة الأخيرة في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت «الضرائب» إلى أن أصحاب الأعمال والمؤسسات هي المسؤولة عن تحصيل ضريبة المرتبات من العاملين لديهم ومن ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية في المواعيد المحددة كل ربع سنة وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل.

«الضرائب» تطالب المؤسسات بتقديم الإقرارات في مواعيدها

وشددت «الضرائب» على ضرورة أن يتم تضمين عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة في كل إقرار ربع سنوي في شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام إلى جانب تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج «6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية». وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الاثنين المقبل الموافق 31 يناير الجاري.

وحذرت «الضرائب» المؤسسات وأصحاب الأعمال وجميع الممولين الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، تجنباً للعقوبات مع إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.