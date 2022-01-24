محمد العدل يدعم منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز».. وضع صورتها بروفايل

دعم المنتج محمد العدل، الفنانة منى زكي بعد الهجوم الشديد الذي لاقته منذ عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة «نتفليكس»، حيث رأى البعض أن العمل يحتوي على عدد من المشاهد والألفاظ الخارجة، والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.

وقام المنتج محمد العدل، باستبدال صورته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بصورة الفنانة منى زكي، إعلانا لدعمه لها بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» الأخيرة.

محمد العدل يشيد بفيلم أصحاب ولا عز

ودعم المنتج محمد العدل منى زكي وأبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، منذ بداية الهجوم عليه حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عندي شعور بأن الهجوم على فيلم أصحاب ولا أعز، عبارة عن دبح القطة عشان الناس تترعب قبل ماتشتغل».

وأضاف في منشور آخر: «الفيلم مش مصري، فما تقدرش تمنعه، فالرقابة على المصنفات المصرية مالهاش دعوة الفيلم مش مصري.. اعملوا القوانين اللي تعجبكم».

وتابع: «هذا الفيلم كان من الممكن أن يتقبله مشاهدينا لو انتهى الفيلم بانتحار الرجل المثلي.. والقبض على الزوجة الخائنة وكل أنماط العقاب الذي اعتدنا عليها في الدراما العربية».

واختتم: «يقولون لا يتفق مع قيم المجتمع هو القتل والسرقة والاتجار في المخدرات والاغتصاب وغيرها يتفق مع قيم المجتمع؟، طبعا لأ لكن الدراما تعرضه وتناقشه منذ أن نطقت السينما ولم نجد من يعترض ارحمونا يرحمكم الله وفكروا شوية».

أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز» تم طرحه منذ أيام عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة «نتفليكس» وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين وعدد آخر من الفنانين.

وقد تعرضت الفنانة منى زكي لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، بسبب ما رآه البعض أنه يحتوي على عدد من المشاهد الجريئة.