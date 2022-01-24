تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة.. «اعرف ترتيب المارد الأحمر»

يسعى النادي الأهلي إلى مصالحة جمهوره أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة، وذلك بعد سلسلة التعادلات التي حالفت الفريق منذ بداية البطولة حتى الآن.

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، وتردد القناة الناقلة للقاء الذي يقام على ستاد الإسكندرية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويأتي موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الرابعة من كأس الرابطة، التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر لتحسين وضعهم في المجموعة، في الخامسة مساء الخميس المقبل، وفقا لما أعلنه اتحاد الأندية المصرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وكالعادة تذيع شبكة قنوات On Time Sports المباريات المحلية الخاصة بالدوري المصري والكأس وغيرها، كما تذيع مباريات كأس الرابطة وضمنها مباراة الأهلي ضد سموحة بتعليق أيمن الكاشف، على القناة، وينطلق الأستوديو التحليلي قبل المباراة بقيادة سيف زاهر.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

ونسبة تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد 3 لقاءات خاضها أمام الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي، وحقق فيها التعادل.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويأتي النادي الإسماعيلي في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، والمقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي سموحة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والجونة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والأهلي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويتزيل البنك الأهلي المجموعة برصيد نقطتين.