تأجيل محاكمة طفل «ذا فويس» المتهم بغرس مفتاح في رأس صديقه لـ8 فبراير

قررت محكمة جنايات الطفل، بالأميرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الطفل معاذ عيسي المتهم بغرس مفتاح في رأس صديقه، مما أدى إلى حدوث كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وخضوعه لعملية جراحية، لجلسة 8 فبراير.

وألقت الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، القبض على طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسي المتهم بغرس آلة حادة «مفتاح سيارة» في رأس زميله، ما أدى إلى إحداث جرح غائر في الرأس ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

الطفل استخدم مفتاحا في التعدي على صديقه

وجاء في تحريات المباحث، «أنه بالنسبة للواقعة المؤرخة في المحضر رقم 12829 لسنة 2021 حلوان، بلاغ المواطن شريف حسن مصطفى بإصابة نجله حسن شريف حسن مصطفى، وعليه وبإجراء التحريات أسفرت بأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «معاذ محمد أحمد عيسي، 13 عاما، طالب»، ومقيم شارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو بحلوان، بالتعدي على المصاب حسن شريف مستخدما مفاتيح أدت إلى إحداث إصابته وعليه تم إثبات ذلك، وأقفل المحضر على ذلك، وصدر أمر بعرض المتهم على وكيل النائب العام للإذن لنا بضبط وإحضار المشكو في حقه».

وأصيب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء الصبي معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، عليه بمفتاح في رأسه، أدى إلى دخول المفتاح في رأسه، ما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

مشادة كلامية وراء الواقعة

وكانت والدة الطفل المجني عليه «حسن»، سردت تفاصيل الحادث لـ«الوطن»، مؤكدة أن معاذ عيسى ليس صديقًا لابنها، ولكنه جار لهم، وبأنهما أحيانًا يتواصلان، ويوم الحادث قابل «معاذ» ابنها «حسن» وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزاز ابنها، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021، جنح بقسم شرطة حلوان، وجري العرض على النيابة العامة التي إحالته للمحاكمة الجنائية.