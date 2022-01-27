كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل واقعة دهس طفلة بالمنوفية

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية من جهودها لفحص تسجيلات عدد من كاميرات المراقبة بقرية «شطانوف»، التابعة لمركز أشمون، التي شهدت حادث دهس مروع أسفر عن إصابة طفلة بإصابات بالغة، وسط ذهول المارة من غرابة الحادث، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بمركبة «توك توك»، ثم مع سيارة «سوزوكي»، قبل أن تصدم الطفلة، التي تم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

بلاغ بدهس طفلة المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شطانوف، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام طفلة مصابة بإصابات بالغة في قدمها، بعد تعرضها لحادث مروع أمام منزلها في قرية شطانوف، دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث والتحقيق في الواقعة.

أقوال والد الطفلة

ومن جانبه، قال ياسر عيد، والد الطفلة، إن ابنته تبلغ من العمر 4 سنوات، تم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، ويجري حالياً تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي، لإجراء عملية في القدم، بعد إجراء الأشاعات والفحوصات المطلوبة بمستشفى شبين الكوم، مشيراً إلى أنه تم تحويل الحالة إلى المستشفى الجامعي نظراً لخطورة الإصابة في القدم.

وأضاف والد الطفلة أنها كانت تلعب أمام المنزل على جانب الطريق في منطقة سكنية، وفجأة حضرت سيارة ملاكي مسرعة بشكل غريب، لتصدم «توكتوك»، ثم تصدم سيارة أخرى سوزوكي، قبل أن تصدم طفلته، وعلى الفور تم اصطحابها للمستشفى، للاطمئنان عليها أولاً، ثم النظر لباقي الإجراءات القانونية، نافيا علمه بأن يكون الشخص مرتكب الحادث تحت تأثير المخدر من عدمه، كما تردد على صفحات السوشيال ميديا.