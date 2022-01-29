«حي مصر القديمة» إضافة للسياحة الثقافية والترفيهية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حي مصر القديمة الذي يجرى إنشاؤه في منطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، هو إضافة حقيقية للمنتج السياحي الموجود، وقال إنه قام بجولة ليلة أمس تفقد خلالها أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الجارية بالسوق التجاري ومشروع إنشاء حي مصر القديمة.

وأوضح المحافظ، أنه كل عام، تقدم مدينة شرم الشيخ للسائح خدمات ومميزات ومنتجات سياحية كثيرة، وتوفر له السفر إلى القاهرة لمشاهدة هذه المعالم، موضحا أن متحف شرم الشيخ الجديد أصبح قبلة للسياح في المدينة، والوفود التي تشارك في أي فعاليات أو مؤتمرات.

تعرف علي حي مصر القديمة

وقال اللواء خالد فودة، إنه تم طرح فكرة إنشاء دراسة إنشاء قرية تراثية في منطقة السوق التجاري القديم، تقدم به كبار المستثمرين بالمدينة، ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة السوق التجاري القديم في نهاية عام 2020، وأكد على أن المشروع يتضمن إنشاء نموذج محاكاة لعدد من الشوارع والأحياء لمصر القديمة، مثل حي الغورية، وشارع المعز، والناصر قلاوون، وقلعة محمد علي، وحي الأزهر.

جذب السياح

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن حي مصر القديمة بمدينة شرم الشيخ سوف تنتهي أعماله هذا العام، ويتضمن إنشاء متحف للآثار الإسلامية، وعددا من المآذن التي تمثل مختلف العصور، إضافة إلى عدد من البازارات والمطاعم، ومسرح مكشوف، ونافورة كبرى، وشلالات مياه، ويجري تصميمهم بما يتماشى مع النسق البنائي لمسجد الصحابة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيحول المنطقة إلى نموذج محاكاة حقيقي من عبق التاريخ، ما يعد إضافة حقيقية ومؤثرة للقطاع السياحي بالمدينة، لكونه لونًا جديدًا من السياحة الثقافية والترفيهية.