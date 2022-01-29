في ذكرى وفاة مخرج الروائع حسن الإمام.. ماذا قال عنه نجوم السينما؟

بدأ حياته العملية كمترجم؛ نظرًا لتفوقه في اللغة الإنجليزية والفرنسية، ثم تطرق للعمل كمساعد مخرج للفنان يوسف وهبي، ويحل اليوم 29 يناير ذكرى وفاة المخرج الكبير حسن الإمام، وهو من مواليد محافظة المنصورة ولكنه تلقى تعليمه بالقاهرة، بدأ مشواره الفني في عالم الإخراج في وقت كان الجمهور يميل للأعمال الدرامية المأسوية والفواجع، فأبدع في تقديم ذلك اللون، وبذكرى رحيله نستعرض في السطور التالية أبرز ما قاله نجوم السينما عن مخرج الروائع الكبير حسن الإمام.

محمود ياسين وعلاقته بالمخرج حسن الإمام

قال الفنان محمود ياسين في لقاء تلفزيوني سابق على القناة الثانية المصرية، إن المخرج حسن الإمام تاريخه كله يتسم بصفات وسمات خاصه تميزه عن غيره من المخرجين، «أنا لو كنت لمحت بعض من هذه السمات وأنا لسه في بدايتي عهدي في العمل السينمائي»، من أهم سماته الفنية، هو حبه الشديد للعمل الفني وللممثل، وشدة ولعه بالدخول في أعماق الممثل، وفي أغواره.

وأضاف «ياسين»، أن حسن الإمام كان يعشق اللقطة المكبرة، واللقطة المتصلة في السينما والتصوير، «المشهد في لقطة واحدة، دي بتبقى أقرب للمسرح ولها قدرات فنية عالية جدًا، أنه ينوع داخل اللقطة الواحدة الأحجام، بحركة الممثل وحركة الكاميرا، دي سمات أساسية عند الأستاذ حسن أنا لمحتها من البداية».

الفنانة وفاء سالم بطلة فيلم النمر الأسود واكتشاف حسن الإمام لها

وكشفت الفنانة وفاء سالم، عن معلومة لم يعرفها الكثير وهي أن أول من اكتشفها في السينما كان المخرج الكبير حسن الإمام، متابعة: «أيام ما كنت في معهد السينما، كنا بنروح زيارات للسينما، ومرة كنا في زيارة لحسن الإمام في استوديو الأهرام، كان بيصور فيلم هناك، قابلت الأستاذ حسن، وسألني أنتي بتمثلي؟، قولته لا بس يا ريت يعني».

وأوضحت، أن حسن الإمام عرض عليها دور كبير في فيلم من إخراجه ولكن لسوء الحظ توقف، مضيفة أن بعد فترة التقت بالأستاذ عاطف سالم، وكان في فترة تجهيز لفيلم النمر الأسود، وكان دور بطولة وكان حظي حلو ساعتها، وبعد الفيلم لقيت الأستاذ حسن بيكلمني قالي مبروك، وقالي أنا حاسس إنك عملتي حاجة كبيرة جدًا».

الفنان حسين فهمي وحبه للمخرج حسن الإمام

وأشار الفنان حسين فهمي في لقائه التلفزيوني على الفضائية الثانية المصرية، إلى أن حسن الإمام هو أفضل مخرج يهتم بالممثل، وأدائه، «بيعمل بروفات كتير جدًا وفي كل بروفة بيشحن الممثل أكتر لتأدية الدور، وإعداد الممثل للدور دي مهمة المخرج، بيكون توجيه درامي للممثل، ودي كانت موجودة بشكل كبير في حسن الإمام».

وأكد حسين فهمي، أن مهمة توجيه الممثل دراميًا مهمة لكم تكن سهلة على الإطلاق، فكان «الإمام» يحرص على كيفية وضع الممثل في مزاج وشخصية الدور الذي يجسده، ويعمل على كيفية توجيه طبقة الصوت الخاصة للممثل خلال الدور، والأداء والانفعال المعين للشخصية.

لبلبة وعلاقتها بحسن الإمام

وقالت الفنانة لبلبة، إن المخرج حسن الإمام، كان بارع ومبدع في عمله، «كان بيعلم الممثل يتكلم أزاي ويقول الجملة أزاي، وأمته الممثل يوجه عينه، وأمته يقول الجملة بشويش»، مضيفة بأنها عملت مع حسن الإمام، ما يقرب نحو 6 أفلام، فيلم بنت بديعة، وحكايتي مع الزمان، وبكرا أحلى من النهاردة، وحب فوق البركان، وعجايب يا زمن.

الفنان فريد شوقي وكلامه عن حسن الإمام

وأكد الفنان فريد شوقي بأن حسن الإمام، من أعظم المخرجين، «كان بيطلع مني حاجات جميلة، والممثل مننا بيبقى عايز المخرج معاه زي المرايا، فكنت بستمتع وأنا بشتغل مع حسن الإمام، كان عنده موهبة التمثيل، بس مكنش بيمثل، عشان كدا كان بيوجهنا توجيه عظيم».