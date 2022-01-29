أحمد بسيوني: بغني زي جاستن بيبر.. وممكن أغني لـ«جزمة» (فيديو)

أكد الفنان أحمد بسيوني أن أغنية «إيه الحلاوة دي» التي أطلقها مؤخرا بدأت بمزاح مع أصدقائه، مشددا على أنه يحاول تقديم شيء مختلف لأنه يرى نفسه شخصا مختلفا، بمساعدة فريق عمله الذين يعتمد عليهم بشكل كبير: «مش بعمل أغاني كده وخلاص، أنا عندي فكر معين ومعايا TEAM وكلهم صحابي، وعاوز أقدم جديد للسوق، وأنا متواضع وعندي إيمان بشكل غير طبيعي إني هبقى شخص مهم في المزيكا في مصر، وأنا بغني زي جاستن بيبر ما بيغني».

يكتب محتوى إعلانيا

وأضاف بسيوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر، أنه يكتب محتويات إعلانية لذلك فقد تعود على تقديم المحتويات المختلفة: «أكتب إعلانات وأحرص على تقديم أشياء مختلفة لأنني أشعر بأني شخص مختلف».

سر الاستعانة بالدمية باربي .. هل يكره النساء؟

وحول استعانته بالدمية الشهيرة باربي، بدلا من بطلة كليب، قال إنه استعان بها بسبب الاختلاف: «معنديش موقف ضد المرأة، ومحدش عنده موقف ضد المرأة، موتوديناش في داهية، لكن رؤيتي مختلفة، ومن الاستسهال إني أحب واحدة وأجيبها وأغني لها والأغنية تحتل المركز 34 على مستوى العالم».

ولفت خلال تصريحاته مع قناة MBC مصر ببرنامج كلام الناس، إلى أنه طرح أغنية كان يغني فيها لمانيكان: «ممكن لو لقيت جزمة أغني لها، ممكن أغني لأي حاجة، ومعنديش مشاكل ضد المرأة، وممكن أعمل الأيام الجاية أعمل حاجة فيها بنات».