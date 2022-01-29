هشام السفا: «التجاري وفا» مستمر في التوسع بالسوق المصرية.. ونستهدف نمو أعمال كافة القطاعات

قال هشام السفا، العضو المنتدب لـ«التجارى وفا بنك إيجيبت»، إن إدارة البنك قد نجحت فى استكمال تنفيذ استراتيجيتها الفعالة للتصدى لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعيات الجائحة ونمو حجم أعمال كل القطاعات خلال عام 2021، كما استمر البنك فى مواصلة مجهوداته نحو التوسع على كافة مستويات الأعمال المصرفية وتنويع خدماته ومنتجاته المالية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.

إطلاق برامج متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحد ائتماني يصل إلى 10 ملايين جنيه

وأضاف لـ«الوطن الاقتصادى» أنه على الرغم من كل التحديات، كان عام 2021 عاماً استثنائياً بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إطلاق برامج متخصصة للتمويل السريع (Fast Track STL) لتمويل رأس المال العامل قصير الأجل وآخر لتمويل قروض متوسطة الأجل (Fast Track MTL) بحد ائتمانى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وتُعد هذه المنتجات الجديدة من المنتجات الأكثر تنافسية فى هذا القطاع، موضحاً أن العام الماضى شهد تطوراً فى محفظة القروض والودائع والحسابات الجارية، بالإضافة إلى تطور حجم العمليات التجارية، وسيتم الإعلان عن النتائج ومعدلات النمو فى الوقت المقرر.

وأشار إلى أن البنك أطلق خدمة الدفع للشركات (Wafa e-gov) وهى بوابة لتسهيل المدفوعات الحكومية، مثل الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وذلك لجميع العملاء من الشركات والخدمات المصرفية للأعمال والشركات الصغيرة من أجل تسوية المدفوعات الحكومية نيابة عن الشركة عبر بوابة «CPS»، وسيستمر البنك فى سعيه نحو تطوير المنتجات والخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بأهمية دور هذا القطاع فى تحقيق تنمية الاقتصاد فى مصر.

كما كشف «السفا» عن إطلاق تطبيق «Wafa Corpay» للشركات، الذى يوفر خدمات ومعاملات رقمية بلا حدود، كما تم إطلاق حل آلى لتمويل شبكة الموردين، وذلك فى إطار حرص البنك الدائم على التطوير وتعزيز التحول الرقمى.

وتابع أن البنك أطلق فى شهر يوليو الماضى أول بعثة أعمال إلى دولتى الكاميرون والسنغال فى إطار مبادرة «روابط الأعمال بين مصر وغرب ووسط أفريقيا» التى تأتى تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجارى المصرى.

كما أكد «السفا» على أن البعثة حققت نتائج مثمرة من حيث التعاون العملى بين الشركات المصرية ونظيراتها بدولتى الكاميرون والسنغال فى مختلف المجالات، حيث تم تنظيم 220 اجتماع عمل ثنائياً بالكاميرون و250 اجتماع عمل ثنائياً بالسنغال.

وكشف عن عقد البنك عدة اجتماعات مع العديد من المجالس التصديرية بغرض دعم الصادرات، بالإضافة إلى إتمام صفقات تجارية فى أفريقيا فى صورة خطابات ضمان وحصائل تصدير، وذلك فى إطار حرص البنك على تعزيز تنمية الصادرات المصرية.

منح تسهيلات بـ2.5 مليار جنيه للشركات.. وضخ 4.5 مليار جنيه ضمن مبادرة «المركزي» للصناعة

كما ذكر «السفا» أنه تمت الموافقة على منح تسهيلات جديدة وزيادة تسهيلات قائمة بأكثر من 2.5 مليار جنيه، وفى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتمويل النشاط الصناعى بفائدة 8%، وصل حجم التمويلات الخاصة بالمبادرة إلى 4.5 مليار جنيه فى كل القطاعات.

البنك شارك فى 6 عمليات توريق بـ900 مليون جنيه لشركات التأجير التمويلي والعقارات

وعلى صعيد القروض المشتركة والسندات، أضاف أن البنك شارك كضامن تغطية ومشارك فى 6 عمليات توريق لصالح شركات فى قطاعات التأجير التمويلى والعقارات بإجمالى ما يقرب من 900 مليون جنيه.

وفى إطار السعى الدائم للمجموعة والبنك نحو التوسع والتطوير، تم توقيع عقد شراكة بين كل من البنك وشركة «الوفاء لتأمينات الحياة مصر» لإطلاق برامج وخدمات تأمينية متنوعة، وذلك من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وحول توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى فى 2022، أكد «السفا» أنه على الرغم من عدم وضوح الرؤية عالمياً نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، فإن مصر تظل تمثل نقطة مضيئة فى الأسواق الناشئة عالمياً، مؤكداً أن مصر تُعد من الدول القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية فى ظل هذه الأزمة العالمية.

والجدير بالذكر أن البنك قد قام بزيادة رأس المال المرخص به ليصبح 7 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر ليصل إلى 5 مليارات جنيه، وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى عقب انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

يُذكر أن مجموعة «التجارى وفا بنك» قد قامت بتدشين «التجارى وفا بنك إيجيبت» يوم 3 مايو 2017 بعد أن استحوذت على كامل أسهم ملكية بنك «باركليز مصر» الذى يعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من 150 عاماً ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية لقطاعات التجزئة وقطاع الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتضم شبكة فروع البنك 64 فرعاً و98 صرافاً آلياً تغطى معظم المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، ويعمل بالبنك حوالى 1300 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر فى السوق المصرفية لخدمة قاعدة عريضة من العملاء من شركات عالمية وإقليمية ومحلية.