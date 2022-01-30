شذى ترثي خالها بكلمات مؤثرة: «ودعت النهاردة روح غالية»

رثت المطربة شذى خالها بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت قائلة «كل مرة بنروح دفنة عزيز علينا، خصوصا لو كان من الدائرة القريبة والغالية، في الحقيقة إحنا بنبقى بندفن جزء مننا معاه، النهاردة أنا ودعت روح غالية مكنش بس مجرد خال، لا ده كان صاحبي، خال استثنائي، أول واحد لاقيته في ضهري في وفاة مامتي و بابايا مع أن كل مرة كان بيكون برة مصر، أقسم بالله كان بيركب الطيارة ويجيلي أول لما بيعرف وفجأه كنت بلاقيه في وشي ومبعرفش كان بيلحق يحجز وينزل إزاي بسرعة رهيبة!».

وأضافت شذى «عمري ما نزلت من عنده إلا وأنا مجبورة الخاطر حتى لو كنت رايحاله واخده مقلب من الدنيا وداخله عليه بطلع دخان كان بيسمعني ويهديني ويوصلني لحد لما أنا أتريق على نفسي وتتقلب مشكلتي لقعدة لذيذة ويجيبلنا أكل ونفضل نضحك».

وتابعت: «عارفة إن وفاته كانت متوقعة و إن هو ارتاح من مرض السرطان اللي مكنش مقصر الحقيقة ينتشر في كل جسمه في وقت صغير أوي، وعارفه إن لازم الدنيا تمشي وهتمشي علشان ده قضاء ربنا، بس حقيقي النهاردة مكنتش دفنة خالي بالعكس، النهاردة دفنت حتة من الطفلة اللي جوايا، اللي بس نفسه في الدنيا كان بيطمني هتوحشني يا خلود أوي ربنا يرحمك».

واختتمت شذى قائلة: «يشهد ربنا إن خالد عبدالسلام كان نعم الخال والسند، وراجل خير وبار بوالديه وكريم سلملي على بابا وماما لحد لما نتقابل، فضلا وليس أمرا ادعوله لأن دي أول ليلة ليه في دار الحق وفي بيته الجديد».

شذى تعلن وفاة خالها

وأعلنت شذى، أمس، وفاة خالها حيث كتب عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: «انتقل إلى رحمة الله خالي وأبي التاني الحاج خالد عبدالسلام».

وأضافت: «تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الهدى والنور بمدينة العبور، فضلا وليس أمرا الدعاء له ولجميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون».