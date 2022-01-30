بدء موسم حصاد الجزر ببني سويف.. قرية «الدرملي» بوابة التصدير للخارج (فيديو)

مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية داخل قرية الدرملي التابعة لمركز بني سويف، تكسوها الألوان الخضراء والصفراء، تلك القرية التي تشتهر بزراعة محصول الجزر الأصفر، وتصديره للخارج، إذ يحرص عدد كبير من مزارعي القرية على تخصيص مساحات كبيرة من أرضهم لزراعته، وخلال الفترة الحالية يقومون بحصاده حتى نهاية شهر مايو المقبل.

توقيت وكيفية زراعة الجزر

وقال المعلم عبد الله، أحد أبناء قرية الدرملي التابعة لمنشأة حيدر بمركز بني سويف، وهو من مزارعي وتجار الجزر، إنه يبدأ زراعة محصول الجزر بداية من شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر في الأرض ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويبدأ موسم حصاده أو تقليعه من الأرض في منتصف شهر يناير حتى أواخر فبراير، وهناك بعض زراعات الجزر المتأخرة التي يتم زراعتها في الأرض في شهر نوفمبر أو ديسمبر ويبدأ تقليعها في شهري أبريل ومايو.

لمشاهدة فيديو حصاد وتقليع محصول الجزر بقرية الدرملي ببني سويف

وأضاف، أن بني سويف من المحافظات المشهورة بزراعة محصول الجزر، وكذلك انتاجيته وجودة المحصول، خاصة في قرية الدرملي، ولذلك يرغب كثير من التجار في الشراء من مزارعيها بهدف التصدير إلى الخارج.

إنتاجية الفدان من محصول الجزر

وتابع، بأنه من الممكن أن تصل إنتاجية الفدان من محصول الجزر إلى 30 طنا، ويتوقف ذلك على جودة التربة ومدى ملوحتها وقبولها وتعطشها للمياه، وكذلك اهتمام المزارع بزرعته وخدمتها جيدا، إذ تحتاج زرعة الجزر لاهتمام زائد عن باقي المحاصيل الأخرى.

تقليع الجزر بواسطة أداة حديدية

ويقول محمد مسعود، أحد العاملين في تقليع الجزر، إن تقليع الجزر ليست عملية سهلة بالمرة، بل تحتاج إلى عمالة متخصصة وعلى علم بعملية تقليعه حتى لا تنكسر الثمرة نفسها وتتلف، ولذلك نستخدم أداة حديدية معينة في عملية التقليع تسمى «المسمار»، وبعدها نتوجه إلى الأحواض لغسل الجزر ثم تعبئته في أجولة كبيرة وبيعه.