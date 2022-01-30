«الإداري» يلزم جامعة الأزهر بدفع 20 ألف جنيه لخريج بسبب درجات الرأفة

قضت محكمة القضاء الاداري، دائرة التعويضات، بقبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحام بصفته، وكيلاً عن أحد خريجي جامعة الأزهر، طالب فيها بإلزام الجامعة بأداء مبلغ 20 ألف جنيه، تعويضاً للمدعي عن التأخر في منحه درجات الرأفة التي استحقها للانتقال من تقدير «مقبول» إلى «جيد»، وألزمت الجامعة بالمصروفات.

مقيم الدعوى خريج كلية الدراسات الإسلامية

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المدعى تخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية جامعة الأزهر، دور مايو 2013، بتقدير «مقبول» بمجموع 4247 درجة من 6500 درجة، بنسبة مئوية 64.34%، فقام المدعي بتقديم التماس لرئيس الجامعة لمنحة درجات الرأفة ليتمكن من الحصول على تقدير «جيد».

الجامعة وافقت على تعديل النتيجة بعد 5 سنوات

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: «وبتاريخ 13-3-2018، وافق رئيس الجامعة، على تعديل نتيجة المدعي، من ناحح بتقدير مقبول، إلى ناجح بتقدير جيد، على أن ينسحب تأريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي وهو 31-7-2013، وإحالة المتسبب للتحقيق، ومن ثم فقد ثبت ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة والمتمثل في عدم منحها درجات الرأفة للمدعي وقت تخرجه، مما أدى لتخرجه بتقدير عام مقبول، وامتناعها طوال خمس سنوات إلى أن قامت في عام 2018، وجرت إحالة المتسبب للتحقيق، وهذا الخطأ أحدث ضرراً يتمثل في شغل الوظائف التي اشترطت الحصول على تقدير عام جيد، وكذلك حرمانه من التخرج، والآلام النفسية والمصروفات التي تكبدها، ومن ثم فقد توافرت كل أركان انعقاد المسؤولية التقصيرية، وقضت المحكمة بإلزام جامعة الأزهر بتعويض المدعي بمبلغ 20 ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية على النحو الموضح سلفا».