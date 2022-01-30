مصدر بـ«التموين»: إقامة معرض «أهلا رمضان» 15 مارس المقبل بأرض المعارض

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماعات مكثفة تشهدها الوزارة مع اتحاد الغرف التجارية، حول موعد انطلاق معرض «أهلا رمضان» 2022، والذي تنظمه وزارة التموين سنويا بتوفير السلع الرمضانية بأسعار مدعمة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان كل عام.

إقامة معرض «أهلا رمضان» في مقر أرض المعارض بمدينة نصر

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق على إقامة معرض «أهلا رمضان» في مقر أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك في نفس المكان الذي أقيم فيه معرض «أهلا مدارس» قبل بدء العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق المبدئي على أن يكون موعد انطلاق المعرض يوم 15 مارس المقبل، موضحا أنه من المفترض أن تكون مدة انطلاق المعرض من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع قبل حلول شهر رمضان والمقرر له بداية شهر أبريل المقبل.

عدد العارضين للسلع في معرض «أهلا رمضان»

وأشار المصدر إلى أن المعرض سيضم من 150 إلى 200 عارض لجميع السلع الغذائية الرمضانية من ياميش وقمر الدين وعدد من أنواع البلح المختلفة، فضلا عن جميع السلع الغذائية الأساسية الأخرى المرتبطة بشهر رمضان الكريم.

في سياق متصل، أكدت مصادر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتأمين مخازن الجملة التابعة لها في جميع المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة بجميع السلع الغذائية المدرجة على قائمة السلع التموينية وخاصة السلع الأساسية المقررة على البطاقة التموينية وهي «الزيت والسكر والأرز».

فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا آلاف الأطنان من السلع الأساسية لمخازن الجملة، حيث يبلغ الضخ اليومي التالي: «4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، وألف طن من الأرز، وألف طن من المكرونة»، فضلا عن تأمين محافظات سوء الأحوال الجوية بمخزون سلعي يكفي حتى 3 أشهر تحسبا لموجة سقوط الأمطار.