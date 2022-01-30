نرمين الفقي تنتهي من تصوير مسلسل شارع 9 «صور»

أعلنت الفنانة نرمين الفقي، اليوم الأحد، انتهائها من تصوير مسلسل شارع 9.

ونشرت نرمين، صورا من كواليس المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: «من كواليس مسلسل شارع 9 تم الانتهاء على خير والحمد لله».

نجوم مسلسل شارع 9

مسلسل "شارع 9"، بطولة نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، ورانيا يوسف، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الأسرية التي تواجه الأبناء ومعظم الأسر في وقتنا الحالي؛ كالزواج العرفي والمشاكل التي تأتي من وراء الإنترنت.

مسلسل أبو العروسة

ويعرض حاليا للفنانة نرمين الفقي مسلسل أبو العروسة 3، التي حرصت على الترويج له قبل إذاعته بأيام من خلال نشر صورة تجمعها بالفنان مدحت صالح من كواليس المسلسل، وعلقت عليها قائلة: «الله المستعان أبو العروسة ج 3».

مسلسل أبو العروسة 3، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتصدرت أولى حلقات المسلسل تريند تويتر، كما حققت نسب مشاهدة عالية وإشادات كبيرة من الجمهور.

مسلسل «أبو العروسة» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة من الطبقة المصرية المتوسطة تشهد حياتها العديد من المشاكل الأسرية، من خلال شخصية الموظف «عبدالحميد»، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، الذي تغيّرت حياته خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش، وكيفيه تعامله مع مشكلات أسرته في إطار كوميدي بمشاركة زوجته عايدة التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر.