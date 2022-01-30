5 مليارات جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في «المصري لتنمية الصادرات»

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك مستمر في رقمنة الخدمات والحوكمة خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك، كما أن البنك يدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن القطاع المصرفي مكمل وداعم للاقتصاد المصري في مسيرته التنموية، وهو ما انعكس إيجابًا على الصادرات المصرية، التي حققت طفرة كبيرة خلال العام الماضي، بدعم من قوة وصلابة ومرونة الاقتصاد الوطني، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصادرات المصرية تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي.

البنك مستمر في دعم الصادرات والمصدرين بالخدمات المالية وغير المالية

وأضافت «سلطان»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن البنك مستمر في دعم الصادرات والمصدرين بالخدمات المالية وغير المالية، حيث يشارك البنك 4 بنوك أخرى في تأسيس شركة مصرية جديدة لدعم الصادرات، مؤكدة أن أول تمويل عقاري في المبادرة الرئاسية التي نفذها البنك المركزي للتمويل العقاري الـ3%، خرجت من البنك المصري لتنمية الصادرات، وحجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك يصل إلى 5 مليارات جنيه، إذ تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 14% من إجمالي محفظة البنك.

القطاع الصناعي يستحوذ على أكثر من 65%؜ من محفظة تمويلات البنك

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على أكثر من 65%؜ من محفظة تمويلات البنك، كما يتجاوز عدد عملاء البنك من الأفراد 100 ألف عميل، ونسبة الديون غير المنتظمة تقدر بنحو 2.9% وهو أقل من المعدلات الرسمية، مؤكدة أن الشعار الجديد للبنك هو إعلان نجاح للاستراتيجية الأولى، وامتداد للاستراتيجية الجديدة، وجاءت لمواكبة التقدم الذي تعيشه مصر، مؤكدة أن دعم التصدير على رأس أولويات ومستهدفات البنك خلال الفترة المقبلة.

البنك يقدم جميع الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها

وأردفت أن البنك يقدم جميع الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، بالإضافة لدعم المصدرين كما يعمل البنك على تقديم خدمات مبتكرة لجميع العملاء تكون أكثر تميزا وتقدما، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تطوير البنية التحتية للبنك، وتحديث جميع الأنظمة، كما تم استحداث العديد من الإدارات لتقديم خدمات متميزة للعملاء، كما أن البنك يهتم بجميع شرائح العملاء لتحقيق مبدأ الشمول المالي، كما يعمل البنك حاليا على تطوير أنظمة العمل داخل جميع الفروع، وتم إطلاق خدمة الإنترنت البنكي بشكل حديث وأكثر ملاءمة للمستخدمين، على أن يتم إطلاق النسخة الحديثة من «الموبايل بانكنج» خلال الفترة المقبلة.

البنك لديه محفظة إلكترونية تقدم جميع الخدمات للعملاء

وأردفت أن البنك لديه محفظة إلكترونية تقدم جميع الخدمات للعملاء، وخلال الفترة الحالية يدرس البنك إطلاق العديد من الخدمات الحديثة، موضحة أن إضافة التجزئة المصرفية كانت من ضمن خطط تطوير أعمال البنك، كما أن حجم محفظة التجزئة بنهاية العام الماضي بلغ 3.6 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة الرقم في 2022، كما أن البنك أطلق شعار «رايحين مع بعض لبكرة»، وهذا الشعار يعني الذهاب إلى المستقبل بكل ما يحمله من تطوير وتغيير، مشيرة إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات يدعم الصادرات، بالإضافة لتقديم كل الخدمات المصرفية.