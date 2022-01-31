وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده الوزير اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب

وقال «خفاجة»، عبر التغريدة: «توفي إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبد السلام المحجوب نسألكم الدعاء (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)».

موعد صلاة الجنازة وعزاء وزير التنمية المحلية الأسبق

وتابع: «صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر، والدفنة في الوفاء والأمل محور المشير، العزاء يوم الاربعاء 2 فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور 26 يوليو».

اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير أسبق لوزارة الدولة للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظاً للإسماعيلية، ومحافظاً للإسكندرية، وهو من مواليد محافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة في مصر العام 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.