طلب إحاطة بشأن معاناة الأهالي من إجراءات سداد أقساط توصيل الغاز

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن معاناة أهالي القرى بعدد من المحافظات من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز للمنازل.

شركة الغاز الطبيعي

وأشار النائب، إلى أنّ وزارة البترول والشركات التابعة لها وبينها شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، قامت بتوصيل الغاز للمنازل بعدد من القرى خلال الأشهر الأخيرة، بنظام التقسيط تسهيلا على المواطنين، متابعا: «تلقيت شكاوى عديدة من الأهالي بسبب بعض الأزمات وبينها فصل الغاز عن الوحدات السكنية، رغم وجود رصيد في شحن العدادات من خلال الكارت الذكي».

وقال النائب: «برجوع الأهالي للشركة، تبين ضرورة الذهاب شهريا لمنفذ شحن الكارت الذكي، ليتم الشحن وخصم قيمة القسط الشهري البالغ نحو30 جنيه شهريا، نظرا لأن السيستم لا يخصم قيمة القسط الشهري من الرصيد الموجود مسبقا».

وأكد «زين الدين»، أن هذا الأمر يمثل معاناه كبيرة على الأهالي، خصوصا التي تبعد منازلهم عن المناطق المتاح فيها شحن كروت الغاز، حيث يتطلب قيامهم بتعريف الكارت على العداد قبل الشحن، وإعادة تعريف الكارت مرة أخرى بعد الشحن، وهو أمر مرهق خصوصا على كبار السن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المعاناة لا تتوقف عند هذا الحد، ولكن أيضا توجد هناك أزمة كبيرة تتمثل في التكدس والزحام يوميا على منافذ الشحن، في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال «زين الدين»: «منظومة الكارت الذكي لدفع خدمات المرافق، هدفها الأساسي التسهيل على المواطنين وضمان انضباط الخدمة، إلا أن ما يحدث عكس ذلك، لأنه تحول لمصدر معاناة وإرهاق».

طريقة سداد أقساط توصيل الغاز

وطالب النائب، وزارة البترول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإيجاد آلية لتغيير طريقة سداد أقساط توصيل الغاز، بحيث يتم خصمها من الرصيد متى كان متاحا في وقت استحقاق قيمة القسط الشهري.

وشدد في طلب الإحاطة، على ضرورة منح فرصة للمواطنين في إعادة الشحن بدون فصل الخدمة بعد انتهاء الرصيد أسوة بما يحدث في عدادات الكهرباء، مع إتاحة خدمة الشحن لدى شركات الدفع الإليكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.