«الداخلية» تنفي اعتداء ضابط شرطة على النزيل أحمد دومة بسجن «عنبر الزراعة»

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تناولنه أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اعتداء ضابط شرطة على النزيل أحمد دومة، أثناء عبوره من بوابة سجن «عنبر الزراعة» في اتجاهه إلى عيادة الأسنان بالسجن وأن الواقعة جرى تصويرها بكاميرات السجن.

مصدر أمني: الواقعة المتداولة محاولة لإثارة البلبلة بأوساط الرأي العام

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلاً، وأنَّ ذلك يأتي في إطار محاولة إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام، وذلك حسب ما أكّده المصدر الأمني، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.