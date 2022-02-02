مدبولي: الصادرات غير البترولية تجاوزت الـ71%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات غير البترولية أصبحت تتجاوز الـ71%، وارتفاع الصادرات بشكل عام جاء من خلال العديد من المبادرات في إطار ظروف استثنائية وجائحة موجودة على مستوى العالم، مع انكماش اقتصاديات العالم كله، ومصر أخذت من البداية منهجا آخر متوازن، ومن البداية تم تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير من أجل تحقيق طفرة ليحدث تقدم كبير.

أهم مبادرات الحكومة المصرية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، أن من أهم المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية هي المساندة التصديرية من خلال الإسراع في برنامج دعم الصادرات وصرف مبالغ كانت متأخرة تعود لعام 2012، وكان يعاني المصدرين من تأخر هذه المبالغ، حيث تجاوز حجمه 31 مليار جنيه، وكل هذه المبالغ تم تخصيصها للمصدرين والمصنعين، مما حقق طفرات كبيرة في هذا العام.

تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه في إطار تبسيط إجراءات منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة الدولية، والتي كانت مشكلة كبيرة تواجه التجارة البينية بمصر، وتم تطبيق التسجيل المسبق للشحنات، مما وفر الوقت والإجراءات لأن هذا النظام الجديد رقمي ومميكن، خصوصا وأن هدف هذا الموضوع عمل حوكمة على جودة المنتجات التي تأتي لمصر ولضمان أن تكون بالجودة المطلوبة.