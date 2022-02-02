مدبولي: تطبيق إلزامي لمعايير الجودة للسلع المستوردة بداية مارس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيجري تطبيق كل المعايير الفنية لكل المنتجات التي تدخل مصر والتي تتوافق مع المعايير التي وضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعايير الدول المتقدمة ومعايير الاتحاد الأوروبي، حيث سيبدأ هذا الموضوع بطريقة استرشادية على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذه المعايير الخاصة بالجودة من شهر مارس المقبل، «حيث تكون الفترة من شهر أكتوبر وحتى بداية فبراير فترة تجريبية، ولكن من مارس سيكون التطبيق إلزاميا».

تطبيق معايير جديدة للاستيراد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي، أنه سيتم تطبيق معايير جديدة للاستيراد، وسيبدأ التطبيق بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل حوكمة وضمان جودة المنتجات التي تدخل لمصر، مع تطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة.

تعزيز الصادرات لإفريقيا زاد من نسب الصادرات المصرية

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مطالبة بتطبيق المعايير الخضراء والاستدامة والمعايير البيئية، مشيرا إلى أن تعزيز الصادرات لإفريقيا زاد من نسب الصادرات المصرية بشكل كبير، فالدولة تعمل على تجاوز الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، فهم حلم للدولة المصرية.