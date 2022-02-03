موعد جنازة عايدة عبد العزيز.. والدفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر

وحول موعد جنازة وعزاء كشفت «ميادة» ابنة شقيقة الفنانة عايدة عبد العزيز لـ«الوطن»، عن موعد جنازة الفنانة، التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم الخميس، بعد وعكة صحية شديدة تعرضت لها، وذلك عن عمر ناهز 92 عامًا.

وقالت ابن شقيقتها إن الأسرة لم تستقر بعد على مكان خروج الجنازة حتى الآن، بينما سيكون موعدها عقب صلاة الجمعة، وسيوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.