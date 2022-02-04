الفريق أسامة عسكر يعود لمصر بعد المشاركة بمؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الإفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية، والتي عُقدت بالعاصمة الإيطالية «روما».

وناقش المؤتمر جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا، كما ناقش الحضور عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الدول الإفريقية.

كما أكد عدد من رؤساء الأركان الأفارقة على أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على ضرورة تكاتف الجهود ودعم العلاقات العسكرية بين كل الدول الإفريقية، وأن المؤتمر يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية تطوير مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى توافق الرؤى حول إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول ستيفن تاونسند، قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، استعرض خلالها عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والإفريقية.

حضر المؤتمر عدد من رؤساء أركان الدول الإفريقية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإفريقية.