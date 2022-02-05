استهداف 15 ألف حالة تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة 19 في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمشاركة كل الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات، والتي انتهت مع نهاية يناير الماضي، وما سبقها من موجات كانت رادعة لكافة المخالفين لمنع الزحف والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاز المرحلة الثانية من الموجة 19 فى موعدها المحدد وتحقيق المستهدف منها.

انطلاق الحملة غدا

يأتي ذلك وتنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا موسعا، بحضور اللواء عبد الحميد خميس، مساعد مدير الأمن ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي مديريات الزراعة والأوقاف والطرق وهيئة السكة الحديد بقاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى تنطلق غدا الأحد، وتستمر لمدة 20 يوما حتى 26 فبراير الجاري، وتستهدف إزالة أكثر من 15 ألف حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

التنسيق بين الجهات المعنية

وخلال الاجتماع تم التأكيد على التنسيق بين الوحدات المحلية وكل الجهات المعنية من الري، والصرف، والآثار، والثروة السمكية، والسكة الحديد، وهيئة الطرق والكباري، وحماية النيل، والأوقاف، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والزراعة، والإصلاح الزراعي بتحديد الحالات المخالفة الصادرة لها قرارات للبدء فى تنفيذ الإزالة مع تجهيز كافة المعدات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة.