ماعت: 300 ألف طفل وشاب يشاركون بشكل نشط في النزاعات المسلحة

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المؤتمر الأكاديمي الدولي للقانون الدولي الإنساني تحت عنوان «الصراع المسلح وحماية الأجيال القادمة 2022»، الذي نظمه الصليب الأحمر الكندي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكندا وجامعة ساسكاتشوان قسم الدراسات السياسية وكلية الحقوق.

وركز المؤتمر، الذي أقيم افتراضيا، على أهمية دمج القانون الدولي الإنساني بقانون النزاعات المسلحة .

تطبيق القانون الدولي الإنساني

وشاركت مؤسسة ماعت في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني وكيفية حماية الأجيال القادمة، وقالت ماعت في مداخلتها أن 60% من النزاعات المسلحة كانت نشطة لمدة عشر سنوات على الأقل، كما أن أكثر من 60% من النزاعات المسلحة مستمرة إلى الآن، فضلا عن انتشار الجماعات غير الحكومية، والذي يؤدي إلى احتمالات ضئيلة لحلها في عام 2022 .

وفي هذا السياق أشارت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت أن هناك نحو 146 مليون شاب من سن 15 لـ 35 سنة في المنطقة العربية، أي نحو 33.6% من مجموع سكان العالم العربي.

كما أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في مشاركة الشباب كضحايا وجناة في النزاعات المسلحة، واليوم هناك ما يقدر بنحو 300 ألف من الأطفال والشباب المقاتلين المشاركين بشكل نشط في تلك النزاعات.

نشر السلام والأمن

وأضافت أن إعطاء الأولوية للشباب في عمليات الإصلاح يعزز من دورهم في نشر السلام والأمن وحل النزاعات المسلحة، مشيرة أن مؤسسة ماعت تولي مزيد من الاهتمام في هذا الخصوص من خلال تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الشباب في نشر وترويج القانون الدولي الإنساني، فخلال عام واحد تمكنت من تدريب العديد من الشباب بالمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تطبيق القانون الدولي الإنساني.