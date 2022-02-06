مصرع شاب انهارت عليه حفرة بالمنشاة في سوهاج

شهدت دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مصرع عامل، إثر قيامه ببعض أعمال حفر صرف صحي انهارت عليه الحفرة، ما نتج عنه وفاته، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع عامل، تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبالفحص تبين انهيار حفر صرف صحي على شخص ووفاته بدائرة مركز المنشاة، وتبين أنه أثناء قيام «محمد ج ع ف»، 21 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز جهينة بأعمال حفر صرف صحي انهارت عليه الحفرة ما نتج عنه وفاته.

استخراج الجثة

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأفاد «بخوم. م»، 26 عاما، مهندس، ويقيم بدائرة المركز بمضمون ما تقدم.

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.