تأجيل محاكمة متهم في أحداث كرداسة الأولى إلى 6 مارس المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة الأولى، والتى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى»، إلى جلسة 6 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المعروفة بأحداث كرداسة الأولى، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء.