رئيس جيبوتي: تربطنا بمصر صلات أخوية وعلاقة استراتيجية راسخة

أعرب الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة في مصر والذي لا يعتبر غريبًا عليها، وشعبها الكريم، موضحًا أن هذه الزيارة التي تأتي بعد شهور من الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السيسي إلى جيبوتي يعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من صلات وروابط أخوية ممتدة وعلاقة استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة.

وأضاف الرئيس الجيبوتي، خلال القمة المصرية - الجيبوتية، مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الاثنين: «هذه الزيارة تأتي في إطار أوجه التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أرحب وأشمل، والتشاور حول الاتفاقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتابع الرئيس «جيله» أنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس السيسي على كافة المستويات، وتبادلا الرؤية ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة.