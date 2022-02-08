حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يكره الروتين والملل والأجواء الرتيبة، وذلك يفسر كرهه للعمل في الوظائف الحكومية، فهو يكره القيام بنفس الأشياء كل يوم، ويحب كل الوظائف التي تتسم بالإبداع، مثل الجرافيك أو الرسم أو الفن، ومن أشهر مواليد برج الدلو أحمد راتب، أحمد سعيد عبدالغني، الفنان سعد الصغير، مروان خوري، الفنانة لطيفة، وفاروق الفيشاوي.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد الأبراج بضرورة التعاون مع الغير ومحاولة التصرف بشكل سليم حيث أن الشمس في برجك تساعدك على القيام بخيارات جيدة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية، حيث أن اليوم مثالي لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب وشركاء الحياة، وذلك على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو.

مميزات برج الدلو

ويتميز مولود برج الدلو بالقدرة على التسامح فهو يحب كل من حوله ويكره أن يسبب الأذى للغير، كما أنه ينسى الإساءة حتى إذا كان الغير سبب له جرحا كبيرا، فدائما ما يضع الأعذار للغير، كما أنه شديد الحماس للعمل فهو يحب الاجتهاد في مختلف أمور الحياة وخاصة الحياة المهنية، لكنه يحتاج للراحة والاسترخاء لكي يتمكن من تحقيق أداء أفضل في العمل.

عيوب برج الدلو

وأبرز عيوب مواليد برج الدلو الرغبة في الانعزال وعدم القدرة على الاندماج مع الناس بسهولة، فهو يرفض أن يتعرف على أشخاص جديدة ويقيم معهم علاقة صداقة، ويكره أن يشارك في أي نشاطات اجتماعية، كما أنه يتسم بالعند فهو يحب أن ينفذ كل ما يريد على حساب كل من حوله مهما كانت الظروف أو احتياجات الغير، كما أنه متعصب لأقصى حد ويكره الحلول الوسط، وقد تصل العصبية به أن قطع علاقته بأهم الناس في حياته.