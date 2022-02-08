تويتر يطلق ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليه

بدء تطبيق تويتر باختبار وإطلاق للأعجاب بالتغريدات وزر أخرى لعدم الإعجاب، حيث بدأت الشركة بالفعل بإطلاق تدريجي لزر «لا يعجبني» على مستوى العالم.

اختبارات محدودة على بعض مستخدمي التطبيق على iOS

وأشار موقع electronynet إلى أن موقع التغريدات سيوفر ميزة و خيار عدم الاعجاب على الردود فقط، موضحا أنه مبدئيا عدد عدم للأعجاب بالتغريدة لن يؤثر على موقعها بين ترتيب الردود.

ولفت الموقع العالمي إلى أن الشركة أعلنت في منتصف العام الماضي 2021 اختبارها لخيارات متنوعة لأبداء اعجابك او عدم اعجابك على التغريدات والبداية مع اختبارات محدودة على بعض مستخدمي التطبيق على iOS.

في وقت سابق قال تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يعمل على إضافة ميزة جديدة للتطبيق، والتي تستهدف تسهيل استخدامه من قبل فئات معينة من المستخدمين.

الميزة الجديدة التي سيتم إضافتها تسميات توضيحية

وأضاف electronynet التطبيق أن الميزة الجديدة التي سيتم إضافتها تعتبر تسميات توضيحية، والتي يمكن إضافتها لمقاطع الفيديو من خلال التغريدات والتي ستساهم في معرفة المستخدمين بمحتوى الفيديوهات، خاصة لذوي الهمم من الصم أو البكم، أو في حال كان المستخدم يستعمل التطبيق مع خاصية كتم الأصوات.

وأشار electronynet إلى أن سيضيف الميزة الجديدة أصبحت متوفرة للمستخدمين بـ30 لغة، أبرزها: العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية، كما أنه سيتم اتاحتها عبر أجهزة أيفون وأندر ويد، وستظهر تلقائيا للأشخاص الذين يستخدمون ميزة كتم أصوات الفيديوهات من الإعدادات، أو الذين يستخدمون ميزة تحويل الصوت إلى كلمات مقروءة.

ولم تكن تلك هي الميزة الوحيدة التي أضافها موقع «تويتر»، حيث إنه في الفترة الأخيرة عمل التطبيق على إضافة العديد من المميزات للمستخدمين، والتي بدورها تسهل على المستخدم استعمال التطبيق ذا الشعبية في اغلب دول العالم.