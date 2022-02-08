أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة.. 37 يوما تنهي عقدة المستندات

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري، إذ تهدف التعديلات الجديدة، إلى توفير العديد من المزايا للمواطنين.

تعديلات قانون الشهر العقاري

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري، تستهدف التيسير على المواطنين، فيما يخص تسجيل العقارات، ليكون ذلك في مدة زمنية لا تستغرق 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل، متابعا: «يعد هذا التعديل هو أبرز وأفضل التعديلات الجديدة على القانون».

تسيهل تسجيل العقارات

أضاف أمين سر «تشريعية النواب»، أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، تضمنت تسهيل الأوراق، إذ كانت الأوراق في السابق، مقصورة على خريطة مساحية فقط، لكن التعديلات الجديدة، جعلت الأوراق المطلوبة للتسجيل أبسط، بحيث يكون تقديم أي مستند رسمي، كافيا لإتمام عملية التسجيل.

ثبات رسوم التسجيل

أوضح «بدر»، أن أهم ما جاء في تعديلات مشروع قانون الشهل العقاري، الإبقاء على الرسوم المقطوعة للتسجيل كما هي، لتخفيف الأعباء على المواطنين عند تسجيل العقارات الخاصة بهم، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة ستساعد المواطنين بشكل كبير، إذ ستمكن المواطن من تسجيل العقار الخاص به، في مدة لا تتجاوز 37 يوما، على عكس ما كان في السابق، حيث كانت المدة تصل إلى سنة وسنتين.

الحفاظ على الثروة العقارية

أشار النائب علي بدر، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، تساعد على تسجيل الثروة العقارية، حيث تمتلك مصر ثروة عقارية كبيرة جدا، والتعديلات الجديدة تساهم في الحفاظ عليها بشكل كبير، موضحا أنه سيتم مناقشة التعديلات الجديدة في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن أي تشريع في صالح المواطن، يشهد مناقشات إيجابية داخل مجلس النواب، بهدف تحقيق مصلحة المواطن.